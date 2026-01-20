Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht brachen Diebe ein Auto in der Johannesvorstadt in Erfurt auf. Der Ford war im Tatzeitraum von 20:00 Uhr bis 22:40 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße geparkt gewesen, als die Unbekannten die Fensterscheibe der Beifahrerseite einschlugen. Sie stahlen einen Rucksack sowie einen Laptop und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizei weist darauf hin, dass Fahrzeuge kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertgegenstände sind. (SO)

