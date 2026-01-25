PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht+++Einbrecher scheitern an Balkonfenster+++Korrektur Pressemeldung vom 24.01.2026+++

Limburg (ots)

1. Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Limburg, Diezer Straße,

Samstag, 24.01.2026, 23:35 Uhr

(jh) Am Samstagabend hat ein Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht.

Ein 24-Jährige befuhr mit seinem Fahrzeug die Diezer Straße in Limburg in Fahrtrichtung der Straße "Schiede". Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines anderen geparkten Fahrzeuges. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Fahrzeug gegen ein davor geparktes Fahrzeug nach vorne geschoben, welches wiederum ein weiteres Fahrzeug beschädigte.

Zwei der vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 74.000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Aufgrund dessen wurde er einer Blutentnahme unterzogen.

Gemäß den Angaben der vor Ort anwesenden Zeugen soll noch die Fahrzeugführerin eines weißen Kleinwagens durch das Fahrverhalten des 24-Jährigen gefährdet worden sein. Diese wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zudem nimmt die Polizeistation Limburg weitere Hinweise unter der Rufnummer 06431 - 91400 entgegen.

2. Einbrecher scheitern an Balkonfenster

Limburg, Breites Driesch,

Samstag, 24.01.2026, 17:19 Uhr

(jh) Einbrecher scheiterten bei dem Versuch in eine Wohneinheit für Betreutes Wohnen einzudringen.

Am späten Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruchversuch gemeldet. Unbekannte nutzten die Abwesenheit der dort lebenden Bewohnerin aus und kletterten auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Dort versuchten diese nun mittels eines nicht näher bestimmbaren Brechwerkzeugs ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang entfernten sich die Unbekannten ohne Beute von der Örtlichkeit.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter der Rufnummer 06431 - 91400 um Hinweise.

3. Korrektur Pressemeldung vom 24.01.2026

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Brechen-Werschau, Höhenstraße, Freitag, 23.01.2026, 21:37 Uhr

(jh) Am Freitagabend wurde in ein Einfamilienhaus in Brechen eingebrochen.

Um 21:37 Uhr wurde der Polizei in Limburg ein Einbruch in der Höhenstraße gemeldet. Die Bewohner hatten den oder die Täter vermutlich bei der Tatausführung gestört, so dass diese die Flucht durch den nachbarlichen Garten antraten. Zuvor hatten sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem Gebäude verschafft und Schmuck, Bargeld und teure Parfums im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Hinweise erbittet sich die Polizei in Limburg unter der 06431-9140-0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell