POL-LM: +++Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen+++Unfall mit Fußgänger+++ Nach Überholvorgang Unfall mit Schwerverletztem verursacht+++

1. Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Donnerstag, 22.01.2026, 17:20 Uhr

(tt)Am Donnerstag kam es gegen 17:20 Uhr in der Dr.-Wolff-Straße in Limburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Ein 17-Jähriger hatte zuvor einem 18-Jährigen die AirPods entwendet, was zur Verabredung eines Treffens vor dem Kino führte. Während des Treffens eskalierte der Streit, wobei der 17-Jährige den 18-Jährigen mehrfach schlug. Der 18-Jährige stürzte zu Boden, woraufhin der 17-Jährige ihm ein Messer vorhielt und ihn damit bedrohte. Zeugen des Vorfalls griffen schnell ein und konnten die beiden voneinander trennen. Unmittelbar nach der Auseinandersetzung wurde die Polizei alarmiert. Bei deren Eintreffen hatten sich die Jugendlichen bereits vom Tatort entfernt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten beide später jedoch identifiziert und aufgegriffen werden. Der 18-Jährige erlitt durch den Vorfall leichte Verletzungen. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Unfall mit Fußgänger,

Weilburg, Mauerstraße, Donnerstag, 22.01.2026, 16:30 Uhr

(tt)Am Donnerstag, kam es gegen 16:30 Uhr in der Neugasse in Weilburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grünen Dacia und einem 19-jährigen Fußgänger. Der 60-jährige Fahrer eines grünen Dacia befuhr die Neugasse in Richtung Mauerstraße und musste zunächst verkehrsbedingt anhalten. In diesem Moment näherte sich der 19-Jährige fußläufig von der Straße "Über den Hainberg". Der Fußgänger überquerte die Straße und befand sich bereits auf Höhe der Motorhaube des Dacia, als der Fahrer plötzlich wieder losfuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Fußgänger. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Dacia-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern oder den Unfall zu melden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 60-Jährige später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Fahrer machte keine Angaben zum Unfallhergang. Gegen den Dacia-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Die Polizei in Weilburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06471) 9386-0 entgegen.

Nach Überholvorgang Unfall mit Schwerverletztem verursacht, Elz, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 22.01.2026, 12:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag hat ein Lkw-Fahrer auf der A 3 bei Elz einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht. Der 38-Jährige Usbeke hatte mit seinem Sattelzug zwischen Limburg-Nord und Elz einen anderen Sattelzug überholt und wollte dann zwischen diesem und einem davor fahrenden Sattelzug wieder rechts einscheren. Dies tat er allerdings zu knapp, schnitt den Überholten und bremste dann auch noch stark ab. Der 45-jährige Fahrer des überholten Sattelzuges konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf das Heck des Usbeken auf. Dieser wurde dadurch noch gegen das Heck des vorausfahrenden Sattelzuges aus Bulgarien geschoben. Bei dem Unfall kam es zu schweren Verletzungen des 45-Jährigen. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Sattelzügen entstand teils erheblicher Sachschaden, zwei davon mussten aufwendig abgeschleppt werden. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel musste die Autobahnmeisterei die Fahrbahn im Anschluss reinigen. Gegen 16:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 150.000 EUR.

