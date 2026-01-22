PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verkehrsunfallflucht, Fahrer betrunken und ohne gültigen Führerschein+++Geschwindigkeitsüberwachung - Grundschule Lahr+++

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht, Fahrer betrunken und ohne gültigen Führerschein, Löhnberg, Weilburger Straße, Mittwoch, 21.01.2026, 20:00 Uhr

(tt)Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr kam es in der Weilburger Straße in Löhnberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 60-jähriger Mann fuhr mit seinem VW die Straße entlang, als er offenbar mehrere am Fahrbahnrand geparkte Autos übersah und mit einem davon kollidierte. Der Aufprall schob das geparkte Auto auf ein weiteres, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Glücklicherweise konnten mehrere Zeugen das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs ablesen, was den Beamten half, die Halteradresse zu ermitteln. Bei einer Kontrolle an dieser Adresse fanden sie den 60-Jährigen und seinen verunfallten Wagen. Die Polizei stellte fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,3 Promille. Zudem legte der Fahrer einen gefälschten Führerschein vor. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

2. Geschwindigkeitsüberwachung Grundschule Lahr, Waldbrunn-Lahr, Landesstraße 3278, Dienstag, 20.01.2026, 09:35 Uhr bis 11:20 Uhr

(tt)Am Dienstag, dem 20.01.2026, im Zeitraum von 09:35 Uhr bis 11:20 Uhr führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung an der Grundschule in Waldbrunn-Lahr durch. Insgesamt passierten 90 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Zu unserer Freude hielten sich alle Fahrzeugführer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Das erfreuliche Ergebnis zeigt, dass die Verkehrsteilnehmer im Bereich der Grundschule besonders aufmerksam und rücksichtsvoll unterwegs sind.

