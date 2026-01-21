PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Niedergeschlagen und Geldbörse geraubt+++Rettungssanitäterin angegriffen+++Unfall mit Verletzten+++

Limburg (ots)

1.Niedergeschlagen und Geldbörse geraubt, Limburg a.d. Lahn, Eisenbahnstraße, Dienstag, 20.01.2026, 18:50 Uhr

(tt)Am Dienstagabend wurde ein 22-Jähriger in Limburg ausgeraubt. Der Vorfall ereignete sich am 20.01.2026 gegen 18:50 Uhr in der Eisenbahnstraße, als der junge Mann von zwei männlichen Tätern angesprochen wurde. Die Täter forderten zunächst das Mobiltelefon des jungen Mannes. Als dieser sich weigerte, das Gerät herauszugeben, wurde er von den ihn Unbekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss entnahmen die Räuber gewaltsam das Bargeld aus dessen Geldbörse. Die beiden Täter flüchteten unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung. Der 22-Jährige, der durch den Angriff leichte Verletzungen erlitt, alarmierte umgehend die Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei Limburg die beiden 26- und 29-jährigen Täter noch am selben Abend in der Nähe des Tatorts stellen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2.Rettungsdienst angegriffen,

Beselich-Obertiefenbach, Am Siechhaus, Dienstag, 20.01.2026, 16:00 Uhr

(tt)Am Dienstagmittag wurde eine Rettungssanitäterin bei einem Einsatz in Beselich-Obertiefenbach von einem Patienten angegriffen und verletzt. Die 51-jährige Sanitäterin war am 20.01.2026 gegen 16:00 Uhr zusammen mit ihrem Kollegen zu einem medizinischen Notfall in die Straße "Am Siechhaus" gerufen worden, um einer 24-jährigen Person medizinische Hilfe zu leisten. Im Verlauf des Einsatzes schlug der 24-jährige Patient der Rettungssanitäterin ohne Vorwarnung in den Bereich der Rippen. Durch den Schlag wurde die Sanitäterin verletzt. Der Rettungsdienst alarmierte umgehend die Polizei. Gegen den 24-jährigen Patienten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Details zum Hergang des Vorfalls werden derzeit ermittelt.

3.Unfall mit Verletzten,

Elz, An der Steinbrecherwies, Dienstag, 20.01.2026, 13:30 Uhr

(tt)Am gestrigen Mittag kam es gegen 13:30 Uhr in Elz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW auf die Seite kippte. Ein 18-jähriger Fahranfänger übersah beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten PKW und kollidierte mit diesem. Der junge Mann fuhr mit seinem VW Golf die Straße "An der Steinbrecherwies" in Richtung Weberstraße. Beim Abbiegevorgang in die Weberstraße übersah er die 53-jährige Fahrerin eines Renault, die sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße befand. Trotz eines Ausweichversuches der 53-Jährigen kam es zur Berührung beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall verlor die Renault-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das daraufhin auf die linke Seite kippte. Die Rettungskräfte wurden schnell alarmiert und befreiten die 53-Jährige aus ihrem auf der Seite liegenden Fahrzeug. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Renault musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell