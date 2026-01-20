PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Scheunenbrand in Gräveneck+++Unbekannte fordern Bargeld+++Diebstahl auf Baustelle+++Verkehrsunfallflucht mit betrunkenem Autofahrer+++Betrunken auf E-Scooter durch Limburg+++

Limburg (ots)

1.Scheunenbrand in Gräveneck,

Weinbach-Gräveneck, Lahnstraße, Montag, 19.01.2026, 20:30 Uhr

(tt)Am Montagabend kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Brand in einer Scheune in der Lahnstraße in Gräveneck. Die Scheune brannte vollständig aus. Nach ersten Ermittlungen wird die Heizungsanlage, die sich in der Scheune befindet und zur Beheizung des Wohnhauses dient, als ein möglicher Ausgangspunkt des Brandes in Betracht gezogen. Diese Heizungsanlage wird mit Holz befeuert. Die Hausbewohner bemerkten zunächst eine Rauchentwicklung aus der Scheune. Als der Eigentümer versuchte, das Feuer eigenständig zu löschen, öffnete er das Scheunentor und stellte fest, dass die Heizungsanlage bereits in Flammen stand. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen konnte. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Unbekannte fordern Bargeld,

Limburg a.d. Lahn-Staffel, Ringstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 18:45 Uhr

(tt)Am vergangenen Mittwoch wurde eine 55-jährige Frau in Limburg Opfer eines versuchten Raubes. Die Dame befand sich gegen 18:45 Uhr auf dem Weg zu ihrer Enkelin, als sie von zwei bislang unbekannten Tätern in der Ringstraße angesprochen wurde. Nach bisherigen Ermittlungen forderten die Täter die Herausgabe von Bargeld und drohten dabei mit Gewalt. Als die 55-Jährige angab, über kein Bargeld zu verfügen, schubste einer der Täter die Frau zu Boden. Ohne Beute flüchteten die Männer anschließend in unbekannte Richtung. Erfreulicherweise wurde die Frau bei dem Vorfall nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

3.Diebstahl auf der Baustelle,

Waldbrunn-Fussingen, Kirchgasse, Donnerstag, 15.01.2026, 16:00 Uhr bis Freitag, 16.01.2026, 07:30 Uhr

In der Zeit vom 15.01.2026 bis 16.01.2026 kam es auf einer Baustelle in Fussingen zu einem Diebstahl von Baumaschinen und Baumaterialien. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Baustellengelände. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine rückwärtige Holztür auf und gelangten so in das Innere der Baustelle. Anschließend entwendeten sie diverses Werkzeug, mehrere Baumaschinen sowie Baumaterialien in der Kirchgasse. Der Wert des Diebesguts wird derzeit auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

4.Verkehrsunfallflucht mit betrunkenem Autofahrer, Limburg a.d. Lahn, B49 Auffahrt zur A3, Montag, 19.01.2026, 21:30 Uhr

(tt) Am Montagabend kam es auf der B49 bei Limburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Mann aufgrund von Alkoholeinfluss mit seinem PKW von der Fahrbahn abkam und anschließend zu Fuß flüchtete. Der Fahrer zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Mann gegen 21:30 Uhr die B49 in Fahrtrichtung Limburg und beabsichtigte, auf die A3 in Richtung Frankfurt aufzufahren. Kurz vor der Auffahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und landete schließlich im angrenzenden Grünstreifen. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, sahen, wie der Unfallverursacher die Unfallstelle zu Fuß in Richtung A3 verließ. Diese meldeten sich umgehend bei der Polizei, sodass mehrere Streifenwagen die Fahndung nach dem Flüchtigen aufnahmen. Dank der schnellen Reaktion der Polizeistreifen konnte der Mann im Bereich der A3 gestellt werden. Der Mann war aufgrund des Unfalls verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 34-Jährige zur Polizeidienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem wurde sein Mobiltelefon sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizeistation Limburg nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5.Betrunken auf E-Scooter durch Limburg, Limburg a.d. Lahn, Schleusenweg, Montag, 19.01.2026, 21:40 Uhr

(tt) Am Montagabend wurde ein 31-jähriger Mann in Limburg alkoholisiert auf einem E-Scooter festgestellt. Durch das Zusammenwirken der Landes- und Bundespolizei konnte der Fahrer gestoppt werden. Zuvor hatte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei Limburg einen auffällig fahrenden E-Scooter-Fahrer im Bereich kurz vor dem Stadtgebiet Limburg gemeldet. Der Zeuge verfolgte den Mann und hielt den Kontakt zur Polizei, bis eine Streife der Bundespolizei an den Fahrer herangeführt werden konnte. Beim Erblicken der Polizeikräfte versuchte der 31-Jährige, sich fußläufig der Kontrolle zu entziehen. Er konnte jedoch kurze Zeit später von den eingesetzten Beamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeidienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

