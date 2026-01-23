PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung vom 22.01.2026 +++

Limburg (ots)

Weilburg-Odersbach

Donnerstag, 22.01.2026, seit 08:59 Uhr

(fd) Die am 22.01.2026 veröffentliche Vermisstenfahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Weilburg wird zurückgenommen. Die Vermisste wurde mittlerweile wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, dass veröffentliche Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell