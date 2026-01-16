PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl am Emmishofer Tor vollstreckt

Konstanz (ots)

Die Zollverwaltung stellte am Donnerstag bei der Kontrolle am Emmishofer Tor in Konstanz eine Person fest, gegen die ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Beamten übergaben den Mann an die Bundespolizei.

Am Donnerstagnachmittag (15. Januar 2026) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen rumänischen Staatsangehörigen am Emmishofer Tor bei der Ausreise aus dem Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein gegen den 41-Jährigen fest. Das Amtsgericht Laufen hatte im Mai 2023 einen Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann erlassen, dessen Zahlung er bisher schuldig geblieben war. Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten den Gesuchten an die Bundespolizei. Der Mann konnte die Strafe vor Ort nicht bezahlen und musste daher eine 29-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 10:08

    BPOLI-KN: Festnahme am Grenzübergang

    Bietingen (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten am Donnerstagmorgen einen Reisenden am Grenzübergang Bietingen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, den die Beamten noch vor Ort vollstreckten. Am 15. Januar 2026, kurz nach sieben Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 26-jährigen französischen Staatsbürger bei der Einreise nach Deutschland. Beim Abgleich seiner Personalien stellten sie einen noch ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:07

    BPOLI-KN: Aktualisierung - Regionalzug erfasst Bootsanhänger

    Friedrichshafen (ots) - Im Fall des durch einen Regionalexpress erfassten Bootsanhängers vom 3. Januar 2026 in Friedrichshafen, ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Auswertung der Spurenlage und der Örtlichkeit des Zusammenpralls lassen darauf schließen, dass der Anhänger nicht ohne menschliches Zutun auf das Gleis geraten konnte. Vielmehr ist davon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren