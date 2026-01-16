Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehl am Emmishofer Tor vollstreckt

Konstanz (ots)

Die Zollverwaltung stellte am Donnerstag bei der Kontrolle am Emmishofer Tor in Konstanz eine Person fest, gegen die ein offener Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Beamten übergaben den Mann an die Bundespolizei.

Am Donnerstagnachmittag (15. Januar 2026) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen rumänischen Staatsangehörigen am Emmishofer Tor bei der Ausreise aus dem Bundesgebiet. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein gegen den 41-Jährigen fest. Das Amtsgericht Laufen hatte im Mai 2023 einen Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann erlassen, dessen Zahlung er bisher schuldig geblieben war. Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten den Gesuchten an die Bundespolizei. Der Mann konnte die Strafe vor Ort nicht bezahlen und musste daher eine 29-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

