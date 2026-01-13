Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Europäisches Ein- und Ausreisesystem wird am Bodensee-Airport Friedrichshafen eingeführt

Im Zuge der stufenweisen Einführung des europäischen Ein- und Ausreisesystems wird nunmehr auch der Bodensee-Airport in Friedrichshafen ab dem 15. Januar 2026 an das sogenannte "Entry/-Exit -System" (EES) angeschlossen.

Das EES ist ein schengenweites System zur zentralen und digitalen Erfassung der Ein- und Ausreisen von Drittstaatsangehörigen. Es ersetzt damit bei vollständiger Inbetriebnahme ab April 2026 die bisherige analoge Stempelpraxis. Das Verfahren ermöglicht die Erfassung von Passdaten und biometrischen Daten wie Fingerabdrücken und Gesichtsbild. Ferner werden Datum und Ort der Ein- und Ausreise erfasst und tragen dazu bei, illegale Überschreitungen der erlaubten Aufenthaltsdauer zu erkennen und zu beenden. Das EES erleichtert die Identifikation von Personen und erschwert gleichzeitig den Identitätsbetrug. Damit trägt das System maßgeblich zu einer Erhöhung der Sicherheit an den EU-Außengrenzen bei.

Das neue Verfahren betrifft Drittstaatsangehörige, die anlässlich eines Kurzaufenthaltes in den Schengenraum visumsfrei oder mit einem Kurzaufenthaltsvisum einreisen. Für Reisende aus der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz ändert sich an der bisherigen Kontrollpraxis hingegen nichts.

Um den Passagieren am Bodensee-Airport den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten, arbeiten die Flughafen Friedrichshafen GmbH und die für die Grenzkontrollen zuständige Bundespolizei eng zusammen. Weitere Informationen zu Einreise und EES sind unter https://bundespolizei.de/travel zu finden.

