Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme am Grenzübergang

Bietingen (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten am Donnerstagmorgen einen Reisenden am Grenzübergang Bietingen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, den die Beamten noch vor Ort vollstreckten.

Am 15. Januar 2026, kurz nach sieben Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 26-jährigen französischen Staatsbürger bei der Einreise nach Deutschland. Beim Abgleich seiner Personalien stellten sie einen noch offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fest. Das Amtsgericht Nürnberg verurteilte den 26-Jährigen Mitte 2025 rechtskräftig wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro, die er bislang nicht beglichen hatte.

Nachdem die Beamten ihm den Vollstreckungshaftbefehl eröffnet hatten, bezahlte er den noch ausstehenden Betrag und entging so einer ersatzweisen Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell