PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme am Grenzübergang

Bietingen (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten am Donnerstagmorgen einen Reisenden am Grenzübergang Bietingen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, den die Beamten noch vor Ort vollstreckten.

Am 15. Januar 2026, kurz nach sieben Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 26-jährigen französischen Staatsbürger bei der Einreise nach Deutschland. Beim Abgleich seiner Personalien stellten sie einen noch offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fest. Das Amtsgericht Nürnberg verurteilte den 26-Jährigen Mitte 2025 rechtskräftig wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro, die er bislang nicht beglichen hatte.

Nachdem die Beamten ihm den Vollstreckungshaftbefehl eröffnet hatten, bezahlte er den noch ausstehenden Betrag und entging so einer ersatzweisen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:07

    BPOLI-KN: Aktualisierung - Regionalzug erfasst Bootsanhänger

    Friedrichshafen (ots) - Im Fall des durch einen Regionalexpress erfassten Bootsanhängers vom 3. Januar 2026 in Friedrichshafen, ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Auswertung der Spurenlage und der Örtlichkeit des Zusammenpralls lassen darauf schließen, dass der Anhänger nicht ohne menschliches Zutun auf das Gleis geraten konnte. Vielmehr ist davon ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 12:38

    BPOLI-KN: Zug kollidiert mit Bootsanhänger

    Friedrichshafen (ots) - Kurz nach 23:00 Uhr am 3. Januar 2026 kollidierte bei Friedrichshafen ein Regionalexpress mit einem auf dem Gleis stehenden Bootsanhänger. Der Triebfahrzeugführer des RE konnte kurz nach Ausfahrt aus dem Bahnhof Friedrichshafen Ost in Richtung Lindau einen Gegenstand auf dem Gleis erkennen und leitete umgehend eine Schnellbremsung des bereits mit 110 km/h fahrenden Zuges ein. Ein Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren