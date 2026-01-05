PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Aktualisierung - Regionalzug erfasst Bootsanhänger

Friedrichshafen (ots)

Im Fall des durch einen Regionalexpress erfassten Bootsanhängers vom 3. Januar 2026 in Friedrichshafen, ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Auswertung der Spurenlage und der Örtlichkeit des Zusammenpralls lassen darauf schließen, dass der Anhänger nicht ohne menschliches Zutun auf das Gleis geraten konnte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass eine erhebliche Anstrengung von Nöten gewesen ist, um den ordnungsgemäß abgestellten und gesicherten Anhänger dorthin zu bewegen.

Am 3. Januar um kurz nach 23:00 Uhr erfasste der Zug nach Ausfahrt aus dem Bahnhaltepunkt Friedrichshafen Ost einen auf dem Gleis stehenden Bootsanhänger. Eine Schnellbremsung konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Bei dem Vorfall kamen keine Personen zu Schaden, jedoch musste der unter dem Zug verkeilte Anhänger durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden.

Die Täterschaft ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

