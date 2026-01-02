Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Grenzkontrolle: Haftstrafe entgangen

Bietingen (ots)

Der Justizvollzugsanstalt entgangen ist ein 41-jähriger Reisender am Neujahrstag. Die Bundespolizei stellte bei ihm einen offenen Haftbefehl fest, der vor Ort vollstreckt werden konnte.

Der kosovarische Staatsangehörige reiste am Nachmittag des 1. Januar 2026 am Grenzübergang Bietingen nach Deutschland ein. Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz bei ihm fest. Gegen den Mann wurde Ende 2023 durch das Amtsgericht Konstanz wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafbefehl in Höhe von 1.000 Euro erlassen. Bezahlt hatte er die Strafe bislang nicht. Nach Eröffnung des Haftbefehls beglich er die ausstehende Summe und konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen und einer Haftstrafe entgehen.

