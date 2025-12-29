PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mit verfälschtem Dokument ausgewiesen

Friedrichshafen (ots)

Ein 66-Jähriger steckt zunächst eine Schachtel Zigaretten ein, ohne zu bezahlen, und weist sich anschließend gegenüber der Polizei mit einem verfälschten Führerschein aus.

In den frühen Morgenstunden des 29. Dezember 2025 soll ein 66-jähriger deutscher Staatsangehöriger in einer Buchhandlung am Bahnhof Friedrichshafen eine Schachtel Zigaretten entwendet haben. Eine Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Bundespolizei, die den Mann noch am Bahnsteig des Stadtbahnhofes feststellen konnte. Gegenüber den Beamten wies er sich mit einem Führerschein aus, an dem offensichtliche Manipulationen an den Personaldaten vorgenommen und ein neues Bild aufgebracht wurden.

Die Bundespolizei stellte den Führerschein sicher und ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung und des Missbrauchs von Ausweispapieren.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz

