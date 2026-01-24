PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndungen vom 21.01.2026 +++

Limburg (ots)

Limburg-Eschhofen, Merenberg

Samstag, 24.01.2026,

(rk) Die am 21.01.2026 veröffentlichten Vermisstenfahndungen nach einer 13-jährigen Jugendlichen aus Limburg-Eschhofen und einer 14-jährigen Jugendlichen aus Merenberg werden zurückgenommen. Die Vermissten wurden mittlerweile wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, dass veröffentlichte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

