PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndungen vom 21.01.2026 +++
Limburg (ots)
Limburg-Eschhofen, Merenberg
Samstag, 24.01.2026,
(rk) Die am 21.01.2026 veröffentlichten Vermisstenfahndungen nach einer 13-jährigen Jugendlichen aus Limburg-Eschhofen und einer 14-jährigen Jugendlichen aus Merenberg werden zurückgenommen. Die Vermissten wurden mittlerweile wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet darum, dass veröffentlichte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06431) 9140-0
E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de
