POL-HA: Zwei verletzte Autofahrerinnen nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich
Hagen-Boele (ots)
Eine 83-jährige Hagenerin wollte am Mittwoch (04.02.) gegen 15.30 Uhr von der Osthofstraße aus kommend, mit ihrem BMW nach links in die Helfer Straße abbiegen. Hierbei übersah die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache einen Ford und stieß mit diesem zusammen. Die 73-jährige Fahrerin hatte den Unfall im Kreuzungsbereich nicht mehr verhindern können. Beide Frauen verletzten sich bei dem Aufprall, sie kamen jeweils mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (arn)
