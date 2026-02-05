PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Per Haftbefehl gesuchter Mann uriniert in Gebüsch in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamten ging am Mittwochabend (04.02.2026) in der Innenstadt ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz. Die Beamten bestreiften gegen 19.20 Uhr die Konkordiastraße und wurden dort auf den 30-jährigen Mann aufmerksam, der dort in ein Gebüsch urinierte. Sie sprachen ihn an und stellten seine Personalien fest, um ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten zu können. Wie sich herausstellte, wurde der 30-Jährige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort per Haftbefehl gesucht. Die Polizisten verhafteten den Mann und brachten ihn zur Polizeiwache. Nachdem eine Angehörige die in dem Haftbefehl festgelegte Geldstrafe bezahlt hatte, entließen die Beamten ihn wieder. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

