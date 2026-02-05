PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Drogendealer greift Polizisten an und muss ins Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochabend (04.02.2026) durchsuchten Polizeikräfte in der Innenstadt einen 28-jährigen Drogendealer, der die Beamten daraufhin angriff.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.30 Uhr in die Hohenzollernstraße gerufen, wo ein Mann Passanten anpöbelte. Die Beamten beabsichtigten, den Mann zu kontrollieren. Er weigerte sich jedoch, ein Ausweisdokument auszuhändigen. Die Beamten durchsuchten daraufhin den Rucksack des Mannes. In diesem fanden sie mehrere Verkaufseinheiten verschiedener Betäubungsmittel. Da der Mann mit der Durchsuchung nicht einverstanden war, schlug er einer eingesetzten Polizistin auf den Arm. Zudem schrie er laut herum und beleidigte die Einsatzkräfte, die ihm mittels erheblichem Kraftaufwand Handschellen anlegten und ihn in den Streifenwagen brachten. Dabei beleidigte, spuckte und trat er nach den Polizisten. Sie blieben unverletzt und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort fanden die Beamten weitere Drogen in einer Socke des 28-Jährigen. Die Beamten leiteten mehrere Verfahren gegen ihn ein. (rst)

