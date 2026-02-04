POL-HA: Parfüm für fast 1000 Euro gestohlen - 16-Jähriger an das Jugendamt übergeben
Hagen-Mittelstadt (ots)
Am Dienstag (04.02.2026) beobachtete ein Ladendetektiv einer Parfümerie in der Hohenzollernstraße gegen 15:30 Uhr, wie zwei 16-Jährige hochwertige Flakons mit einem Wert von fast tausend Euro in eine Tasche und ihre Jacken steckten. Anschließend verließen sie das Geschäft. Der 46-Jährige wollte sie daran hindern. Einen Dieb konnte er ergreifen, während dem anderen zunächst die Flucht gelang. Ein weiterer Detektiv holte den 16-Jährigen nach kurzer Verfolgung ein. Beide Jugendlichen wurden erst der Polizei und danach durch die Beamten dem Jugendamt übergeben. Die Polizisten legten eine Anzeige vor. (hir)
