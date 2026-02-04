PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Dahl

Hagen-Dahl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dahl verletzten sich am Dienstagnachmittag (03.02.2026) eine Frau schwer und eine weitere Frau leicht. Beide Autofahrerinnen waren gegen 13.20 Uhr in entgegengesetzte Richtungen auf der Straße Selkinghausen unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam es in einer Kurve zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Mazda und dem Land Rover der beiden 40-jährigen Frauen. Ersten Ermittlungen zufolge könne es sich aufgrund der vorherrschenden Glätte am Unfallort um einen witterungsbedingten Verkehrsunfall handeln. Die Fahrerin des Mazda wurde durch die Wucht der Kollision schwer am Arm verletzt, die Land Rover-Fahrerin verletzte sich leicht. Beide Fahrerinnen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

