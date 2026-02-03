Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten beschlagnahmen Musikbox nach mehrfacher Ruhestörung

Hagen-Haspe (ots)

In der Nacht auf Dienstag (03.02.2026) störte ein 30-Jähriger durch lautes Musikhören die Nachtruhe. Zunächst fiel er Beamten am Montagabend gegen 22 Uhr im Rahmen eines anderen Einsatzes an der Vollbrinkstraße auf. Hier spielte der Mann laute Musik über eine Musikbox ab. Der Aufforderung, die Lautstärke zu reduzieren, kam er zunächst nach. Anwohner der Vollbrinkstraße meldeten die Ruhestörung jedoch erneut eine halbe Stunde später. Daraufhin erschienen die Beamten erneut bei dem Mann und ermahnten ihn zur Ruhe. Zudem drohten sie ihm die Beschlagnahme seiner Musikbox an, sollte es erneut zu einer Ruhestörung kommen. Da der 30-Jährige gegen 1 Uhr wieder einen Polizeieinsatz aufgrund von Ruhestörung am Hüttenplatz auslöste, beschlagnahmten die Einsatzkräfte die Musikbox und sprachen dem Mann einen Platzverweis aus. Zudem erhielt der Mann eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell