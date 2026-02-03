PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Vorderreifen löst sich während der Fahrt. Radfahrer schwer verletzt aufgefunden

Hagen-Emst (ots)

In der Straße Am Waldesrand stürzte ein Radfahrer am Dienstag (03.02.) in den frühen Morgenstunden so schwer, dass der Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 3 Uhr fand ein Zeuge den Mann bewusstlos auf der Straße liegend. Am untersten Punkt des Berges lag ein Mountainbike, an dem das Vorderrad fehlte. Dieses lag ein Stück weiter entfernt auf der Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete sich die Schnellspange des Vorderrads während der Fahrt. Als sich der Reifen löste, stürzte der 52-Jährige über den Lenker und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf. Er konnte keine Angaben zum Unfallhergang oder zu seinen Personalien machen und wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, in ein Krankenhaus gebracht. Durch Ermittlungen konnte seine Identität erst später durch die Polizei geklärt werden. Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

