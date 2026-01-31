Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Nutzer eines Krankenfahrstuhls

Stralsund (ots)

Am 31.01.2026 um 11:10 Uhr ereignete sich in Stralsund auf der Rostocker Chaussee ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger Deutscher mit seinem PKW VW Golf die Rostocker Chaussee aus Richtung B105 kommend in Richtung Ostseecenter. Ein 90-jähriger Deutscher überquerte mit seinem Krankenfahrstuhl den Kreuzungsbereich Rostocker Chaussee in Richtung Freienlande, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Fahrzeugführer des PKW schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Krankenfahrstuhlfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro. Der Verkehr musste zeitweise auf eine Spur umgeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell