Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Nutzer eines Krankenfahrstuhls

Stralsund (ots)

Am 31.01.2026 um 11:10 Uhr ereignete sich in Stralsund auf der 
Rostocker Chaussee ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger 
Deutscher mit seinem PKW VW Golf die Rostocker Chaussee aus Richtung 
B105 kommend in Richtung Ostseecenter. Ein 90-jähriger Deutscher 
überquerte mit seinem Krankenfahrstuhl den Kreuzungsbereich Rostocker
Chaussee in Richtung Freienlande, ohne auf den fließenden Verkehr zu 
achten. Der Fahrzeugführer des PKW schaffte es nicht mehr rechtzeitig
zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß.
Dabei wurde der Krankenfahrstuhlfahrer schwer, aber nicht 
lebensbedrohlich verletzt und ins Krankenhaus nach Stralsund 
gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro.
Der Verkehr musste zeitweise auf eine Spur umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

