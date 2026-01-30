Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Snack-Automat gesprengt - hoher Sachschaden

Neustrelitz (ots)

In Neustrelitz ist ein Snack-Automat am Rudi-Arndt-Platz heute Nacht durch Böller gesprengt worden. Mutmaßlich im Zeitraum zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr haben ein oder mehrere bisher Unbekannte den Automaten durch die Sprengung so beschädigt, dass er Totalschaden hat. Allein diesbezüglich wird der Schaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen mindestens 800 Euro Wert der gestohlenen Waren.

Gesucht werden von der Polizei nun Zeugen bzw. Hinweise auf den oder die Täter. Wer im genannten Zeitraum am Tatort auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise auf die Tat hat, wendet sich bitte an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 2580 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell