Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Werkzeuge aus Transportern gestohlen

Malchow (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag sind aus mehreren Firmentransportern in Malchow Werkzeuge gestohlen worden. Der Polizei sind aktuell vier Fälle bekannt, in denen nun die Kripo Röbel ermittelt.

Betroffen waren immer VW Crafter. Die Tatorte waren an mehreren Stellen in Malchow verteilt. So wurde zum Beispiel in der Friedenstraße ein Wagen aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Ein weiterer aufgebrochener weißer Transporter stand auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße, Ecke Kirchenstraße.

In der Schulstraße auf Höhe der Hausnummer 21 stand auf einem unbefestigten Parkplatz ein orangefarbener VW Crafter, der aufgebrochen wurde und aus dem Werkzeuge entwendet worden sind. Auf gleicher Höhe wurde in der Nacht ein weiterer Wagen aufgebrochen und ausgeräumt.

Der Tatzeitraum kann von der Polizei etwa auf den Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr heute früh eingegrenzt werden. Geschädigt sind verschiedene Handwerksunternehmen der Region. Gestohlen wurden unter anderen Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Schweißgeräte und auch verschiedene elektrische Sägen.

Der gesamte Stehlschaden wird auf mindesten 26.000 Euro geschätzt.

Der gesamte Sachschaden an den Transporter beträgt etwa 400 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum an den Tatorten auffällige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizei Röbel unter 03991 / 8480 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

