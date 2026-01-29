Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 56-Jährigen aus Torgelow

Torgelow (ots)

Am 29.01.2026 wurde ein lebloser Mann in der Nähe von Eggesin aufgefunden, der zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Bei dem Toten handelt es sich um den seit gestern (28.01.2026) vermissten 56-Jährigen aus Torgelow.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt, Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

