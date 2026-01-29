PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusätzliche Unterstützung für die Polizei auf Hiddensee

Insel Hiddensee (ots)

Aufgrund der aktuellen Eisverhältnisse und der eingeschränkten Erreichbarkeit der Insel Hiddensee wird der dort eingesetzte Kontaktbeamte durch einen zweiten Polizisten rund um die Uhr unterstützt.

Seit Geltung des Eisfahrplans ist die Verbindung zum Festland witterungs- und lageabhängig. Der Personenverkehr ist derzeit nur eingeschränkt möglich. Es kommt ein Eisbrecher mit begrenzten Kapazitäten zum Einsatz.

Mit der zusätzlichen polizeilichen Präsenz trägt die Polizei diesen besonderen Rahmenbedingungen Rechnung. Ziel ist es, die Einsatzfähigkeit auch unter erschwerten Bedingungen sicherzustellen und im Bedarfsfall verlässliche Unterstützung bei Einsatz- und Notlagen vor Ort zu haben.

Die Maßnahme ist vorübergehend und gilt für die Dauer des Eisfahrplans. Die Lage wird fortlaufend bewertet. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der Gemeinde Seebad Insel Hiddensee, dem Hafen- und Kurbetrieb der Insel, für die unkomplizierte Bereitstellung einer Unterkunft für den zusätzlichen Polizeibeamten.

Die Polizei ist auch in der winterlichen Ausnahmesituation verlässlich für die Menschen auf Hiddensee da.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

