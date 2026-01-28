PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Dieseldiebe in Stralsund unterwegs

Stralsund (ots)

In der Zeit von Freitag, dem 23. Januar 2026, 15:00 Uhr, bis Dienstag, dem 27. Januar 2026, 07:30 Uhr, zapften bislang unbekannte Täter circa 175 Liter Diesel aus einem Radlader ab.

Der Radlader war auf einer Baustelle gegenüber einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Greifswalder Chaussee in Stralsund/Andershof abgestellt. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf etwa 275 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

