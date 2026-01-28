Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Feuer in Lagerhalle: Unbekannte zünden Fahrzeug an

Grimmen (ots)

Am gestrigen Dienstag (27. Januar 2026) wurde die Polizei gegen 17:15 Uhr von der integrierten Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über eine Rauchentwicklung in einem leerstehenden Gebäude am Vorland in Grimmen informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand setzten bislang unbekannte Täter einen Volkswagen Polo in Brand, der in einer Lagerhalle abgestellt war. Sowohl das Fahrzeug als auch die Lagerhalle wurden beschädigt. Der Brand wurde durch 20 Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die am gestrigen Tag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326 570, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

