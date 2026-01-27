PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw wieder aufgefunden

Greifswald (ots)

Am gestrigen Tag veröffentlichte die Polizei eine Meldung, dass eine Rentnerin ihren Pkw in Greifswald abstellte und nicht mehr wieder fand. In weiterer Folge wurde die Bevölkerung um Hilfe beim Auffinden des Fahrzeuges gebeten.

Hier der Link zur Meldung: https://tinyurl.com/3xjyfvdn

Am heutigen Nachmittag dann die glückliche Wendung: Eine Frau meldete sich bei der Greifswalder Polizei und teilte mit, das Fahrzeug in der Rosa-Luxemburg-Straße in Greifswald gefunden zu haben.

Dank der aufmerksamen Bürgerin hat die Seniorin ihr Fahrzeug nun wieder.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

