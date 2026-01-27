Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Pkw wieder aufgefunden

Greifswald (ots)

Am gestrigen Tag veröffentlichte die Polizei eine Meldung, dass eine Rentnerin ihren Pkw in Greifswald abstellte und nicht mehr wieder fand. In weiterer Folge wurde die Bevölkerung um Hilfe beim Auffinden des Fahrzeuges gebeten.

Hier der Link zur Meldung: https://tinyurl.com/3xjyfvdn

Am heutigen Nachmittag dann die glückliche Wendung: Eine Frau meldete sich bei der Greifswalder Polizei und teilte mit, das Fahrzeug in der Rosa-Luxemburg-Straße in Greifswald gefunden zu haben.

Dank der aufmerksamen Bürgerin hat die Seniorin ihr Fahrzeug nun wieder.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell