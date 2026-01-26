PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einsatz der Polizeiinspektion Anklam anlässlich des Versammlungsgeschehens in Greifswald

Greifswald (ots)

Am heutigen Abend (26.01.2026) begleitete die Polizeiinspektion Anklam mit Unterstützung des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV sowie der Kriminalpolizeiinspektion Anklam zwei angemeldete Versammlungen unter freiem Himmel, davon eine in Form eines Aufzuges durch die Greifswalder Innenstadt.

Die erste Versammlung in der Hanse- und Universitätsstadt begann gegen 18:15 Uhr in Form eines angemeldeten Aufzuges auf dem Rubenowplatz. Unter dem Motto "Defend Rojava - Schützt die Selbstverwaltung!" liefen rund 110 Teilnehmende von dort über die Kapaunenstraße, Lange Straße, Wall, Am Mühlentor und Schuhhagen in Richtung Greifswalder Marktplatz. Dort wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 19:30 Uhr beendet. Alle erteilten Auflagen des Versammlungsbescheides wurden eingehalten, die Versammlung verlief störungsfrei.

Eine zweite, stationäre Versammlung begann gegen 19:00 Uhr auf dem Greifswalder Marktplatz. Die 14-tägig wiederkehrende, angemeldete Versammlung unter dem Motto "Für Bürgerrechte und Demokratie" wurde mit rund 30 Teilnehmenden gegen 19:45 Uhr ohne Vorkommnisse beendet.

Insgesamt waren mehr als 90 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz, um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:54

    POL-NB: Sportübungen lösen Rettungseinsatz aus

    Sassnitz (ots) - Am vergangenen Freitag (23. Januar 2026) wurde die Sassnitzer Polizei über eine vermeintlich hilflose Person informiert. Dieser Sachverhalt bestätigte sich vor Ort jedoch nicht. Vielmehr führte ein 29-jähriger Deutscher aus Berlin auf einem Fahrradweg Sportübungen (Liegestütze) durch. Die alarmierten Rettungskräfte stellten keinen weiteren Handlungsbedarf fest. Rückfragen bitte an: Für ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:32

    POL-NB: Ermittlungen nach Holzdiebstahl

    Grimmen (ots) - In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (25. Januar 2026) wurde die Polizei in Grimmen über ein Fahrzeug mit Anhänger informiert, welches am Straßenrand der Bundesstraße 194 gelagertes Holz einlud. Der Sachverhalt bestätigte sich. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte eine 61-jährige Deutsche festgestellt werden. Kofferraum und Rücksitzbank waren mit Holz beladen. Die Frau wollte ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:38

    POL-NB: Polizei bittet um Mithilfe - Auto gesucht

    Greifswald (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag, 22. Januar 2026, stellte eine 72-Jährige aus dem Bereich Ueckermünde ihren Pkw in Greifswald ab, um ein Stück weiter einen Termin wahrzunehmen. Als sie sich wieder zu ihrem Pkw begeben wollte stellte sie jedoch fest, dass sie sich nicht mehr erinnert, wo sie ihren grünen Hyundai i20 abgestellt hatte. Folgend wandte sich die Seniorin an die Polizei. Trotz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren