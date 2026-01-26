Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einsatz der Polizeiinspektion Anklam anlässlich des Versammlungsgeschehens in Greifswald

Greifswald (ots)

Am heutigen Abend (26.01.2026) begleitete die Polizeiinspektion Anklam mit Unterstützung des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV sowie der Kriminalpolizeiinspektion Anklam zwei angemeldete Versammlungen unter freiem Himmel, davon eine in Form eines Aufzuges durch die Greifswalder Innenstadt.

Die erste Versammlung in der Hanse- und Universitätsstadt begann gegen 18:15 Uhr in Form eines angemeldeten Aufzuges auf dem Rubenowplatz. Unter dem Motto "Defend Rojava - Schützt die Selbstverwaltung!" liefen rund 110 Teilnehmende von dort über die Kapaunenstraße, Lange Straße, Wall, Am Mühlentor und Schuhhagen in Richtung Greifswalder Marktplatz. Dort wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 19:30 Uhr beendet. Alle erteilten Auflagen des Versammlungsbescheides wurden eingehalten, die Versammlung verlief störungsfrei.

Eine zweite, stationäre Versammlung begann gegen 19:00 Uhr auf dem Greifswalder Marktplatz. Die 14-tägig wiederkehrende, angemeldete Versammlung unter dem Motto "Für Bürgerrechte und Demokratie" wurde mit rund 30 Teilnehmenden gegen 19:45 Uhr ohne Vorkommnisse beendet.

Insgesamt waren mehr als 90 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz, um das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes zu gewährleisten.

