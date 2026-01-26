Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei bittet um Mithilfe - Auto gesucht

Greifswald (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 22. Januar 2026, stellte eine 72-Jährige aus dem Bereich Ueckermünde ihren Pkw in Greifswald ab, um ein Stück weiter einen Termin wahrzunehmen. Als sie sich wieder zu ihrem Pkw begeben wollte stellte sie jedoch fest, dass sie sich nicht mehr erinnert, wo sie ihren grünen Hyundai i20 abgestellt hatte.

Folgend wandte sich die Seniorin an die Polizei. Trotz ungefährer Schilderung, dass das Fahrzeug in der Nähe des Friedhofes sowie einer Bäckerei, an einer Mauer abgestellt worden sei, konnte das Fahrzeug bislang nicht aufgefunden werden.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe der Bevölkerung. Wer den grünen Hyundai mit amtlichen Kennzeichen UEM-BS244 gesehen hat oder den Abstellort kennt, wird gebeten sich unter der 03843 540-0 im Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Internetwache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell