PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei bittet um Mithilfe - Auto gesucht

Greifswald (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 22. Januar 2026, stellte eine 72-Jährige aus dem Bereich Ueckermünde ihren Pkw in Greifswald ab, um ein Stück weiter einen Termin wahrzunehmen. Als sie sich wieder zu ihrem Pkw begeben wollte stellte sie jedoch fest, dass sie sich nicht mehr erinnert, wo sie ihren grünen Hyundai i20 abgestellt hatte.

Folgend wandte sich die Seniorin an die Polizei. Trotz ungefährer Schilderung, dass das Fahrzeug in der Nähe des Friedhofes sowie einer Bäckerei, an einer Mauer abgestellt worden sei, konnte das Fahrzeug bislang nicht aufgefunden werden.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe der Bevölkerung. Wer den grünen Hyundai mit amtlichen Kennzeichen UEM-BS244 gesehen hat oder den Abstellort kennt, wird gebeten sich unter der 03843 540-0 im Polizeihauptrevier Greifswald, unter www.polizei.mvnet.de an die Internetwache der Landespolizei M-V oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 09:05

    POL-NB: Viele Verkehrsunfälle im Bereich des PP Neubrandenburg: Polizei warnt aktuell vor Glätte

    Neubrandenburg (ots) - Eisregen und einsetzender Schnee beschäftigen seit der Nacht und auch in den frühen Morgenstunden die Einsatzkräfte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Mit Stand 08.45 Uhr sind der Einsatzleitstelle insgesamt 45 Verkehrsunfälle gemeldet worden. Allein 25 davon sind im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 21:26

    POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

    Stralsund (ots) - Am 25.01.2026 kam es gegen 17:10 Uhr in Stralsund in der Friedrich-Engels-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Frau schwer verletzt wurde. Eine 41-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Nissan die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Carl-Heydemann-Ring. Plötzlich betrat die 58-jährige Frau zwischen zwei abgeparkten Autos die Straße. Die Fahrzeugführerin versuchte noch nach links ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 16:46

    POL-NB: Dachstuhlbrand eines dreigeschossigen Einfamilienhauses in Grammentin

    Stavenhagen (LK MSE) (ots) - Am 25.01.2026 gegen 12:10 Uhr wurde der Brand eines Dachstuhls in der Ortschaft Grammentin bekannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Dachstuhl des betroffenen dreigeschossigen Einfamilienhauses bereits im Vollbrand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, jedoch konnten die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren