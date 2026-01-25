PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Stralsund (ots)

Am 25.01.2026 kam es gegen 17:10 Uhr in Stralsund in der 
Friedrich-Engels-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 
58-jährige Frau schwer verletzt wurde.
Eine 41-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Nissan die 
Friedrich-Engels-Straße in Richtung Carl-Heydemann-Ring. Plötzlich 
betrat die 58-jährige Frau zwischen zwei abgeparkten Autos die 
Straße. 
Die Fahrzeugführerin versuchte noch nach links auszuweichen, konnte 
jedoch einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. 
Die Fußgängerin erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und wurde zur 
weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik in 
Stralsund verbracht. Lebensgefahr besteht nicht.
Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

