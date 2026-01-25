Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Stralsund (ots)

Am 25.01.2026 kam es gegen 17:10 Uhr in Stralsund in der Friedrich-Engels-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Frau schwer verletzt wurde. Eine 41-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Nissan die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Carl-Heydemann-Ring. Plötzlich betrat die 58-jährige Frau zwischen zwei abgeparkten Autos die Straße. Die Fahrzeugführerin versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik in Stralsund verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

