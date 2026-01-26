Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ermittlungen nach Holzdiebstahl

Grimmen (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (25. Januar 2026) wurde die Polizei in Grimmen über ein Fahrzeug mit Anhänger informiert, welches am Straßenrand der Bundesstraße 194 gelagertes Holz einlud.

Der Sachverhalt bestätigte sich. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte eine 61-jährige Deutsche festgestellt werden. Kofferraum und Rücksitzbank waren mit Holz beladen. Die Frau wollte offenbar mit dem entwendeten Holz ihren Kamin einheizen. Die 61-Jährige brachte das Holz wieder an den Ursprungsort zurück.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

