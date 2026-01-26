PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Hinweise zur Erreichbarkeit für Auskünfte der Berufsfeuerwehr

Rostock (ots)

Die Rostocker Berufsfeuerwehr legt großen Wert auf eine transparente, verlässliche und gut koordinierte Kommunikation. Um Anfragen schnell und zielgerichtet beantworten zu können, bitten wir um Beachtung der folgenden Hinweise:

Für Auskünfte zu aktuellen oder vergangenen Einsatzlagen steht Ihnen die Pressestelle der Berufsfeuerwehr Rostock zur Verfügung. Hier erhalten Sie Informationen zu Lage, Ablauf und eingesetzten Kräften sowie Antworten auf Presseanfragen, Interviewwünsche und Bild- oder Filmanfragen. Auch offizielle Stellungnahmen der Feuerwehr werden über diesen Weg koordiniert.

Einsatzbezogene Pressemitteilungen werden über das Presseportal unter der Internetadresse

https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/175951

veröffentlicht. Dort können Sie diese Meldungen auch abonnieren.

Allgemeine Presseanfragen, die nicht einsatzbezogen sind - beispielsweise zu fachspezifischen Themen oder Aufgaben - richten Sie bitte an die zentrale Pressestelle der Stadtverwaltung.

Direkt an den Einsatzstellen laufender Einsätze sind ausschließlich die Amtsleitung, der diensthabende B-Dienst sowie die jeweils anwesenden A-Dienste befugt, Auskünfte zu erteilen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Eine gebündelte Kommunikation unterstützt die Einsatzkräfte dabei, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren, und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle, sachgerechte und einheitliche Information der Öffentlichkeit. Die Berufsfeuerwehr Rostock und ihre Leitstelle danken herzlich für die Beachtung dieser Regelung und für Ihr Verständnis.

Kontakt zur Pressestelle der Berufsfeuerwehr Rostock: Amt für Brandschutz/ Rettungsdienst und Katastrophenschutz

wochentags von 8 bis 16 Uhr,

bei besonderen Einsatzlagen gegebenenfalls auch darüber hinaus Tel. +49 381 381-3884, E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de www.rostock.de/feuerwehr

Außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Diensthabender B-Dienst E-Mail: bd.feuerwehr@rostock.de

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Die Oberbürgermeisterin FB Presse- und Informationsstelle, 18050 Rostock Verantwortlich: Ulrich Kunze Tel. +49 381 381-1417 und -1418 E-Mail: presse@rostock.de www.rostock.de/presse _________________________________

Rückfragen bitte an:

Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Pressesprecher
Wochentags von 8 bis 16 Uhr,
bei besonderen Einsatzlagen gegebenenfalls auch darüber hinaus
Tel. +49 381 381-3884
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de
www.rostock.de/feuerwehr

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Diensthabender B-Dienst
E-Mail: bd.feuerwehr@rostock.de

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Rostock
Weitere Meldungen: Feuerwehr Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 23:09

    Feuerwehr Rostock: 2 Brandeinsätze mit Verletzten fast zeitgleich in Rostock

    Rostock (ots) - Die Leitstelle der Feuerwehr Rostock wurde am Sonntag den 18.01.2026 gegen 16:30 Uhr über einen ausgelösten Heimrauchmelder in der Laakstraße in Warnemünde informiert. Kräfte der Feuer-und Rettungswachen 2 und 3 wurden daraufhin alarmiert. Vor Ort musste die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden, da die Bewohnerin aufgrund eines medizinischen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 18:29

    Feuerwehr Rostock: Brand 3 - Gebäudebrand in Warnemünde, 05.01.2026 um 15:55 Uhr

    Rostock (ots) - Die Integrierte Rettungs-Leitstelle der Feuerwehr Rostock wurde am 05.01.2026 um 15:55 Uhr über einen Brand in einem Wohngebäude informiert. Daraufhin wurden umgehend Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 sowie die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde zum Einsatzort "Am Strom" in Warnemünde entsandt. Durch die erst-eintreffenden Kräfte ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 10:20

    Feuerwehr Rostock: Einsätze Der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Jahreswechsel

    Rostock (ots) - Die Feuerwehr verzeichnete zum Jahreswechsel erneut ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Im Zeitraum von 31.12., 15:00 Uhr bis 01.01., 03:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu insgesamt 61 Einsätzen alarmiert. Der Schwerpunkt lag dabei Brandeinsätzen durch Feuerwerkskörper, Kleinbränden sowie Müllcontainerbränden. Zudem kam es zu 8 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren