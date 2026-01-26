Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Hinweise zur Erreichbarkeit für Auskünfte der Berufsfeuerwehr

Rostock (ots)

Die Rostocker Berufsfeuerwehr legt großen Wert auf eine transparente, verlässliche und gut koordinierte Kommunikation. Um Anfragen schnell und zielgerichtet beantworten zu können, bitten wir um Beachtung der folgenden Hinweise:

Für Auskünfte zu aktuellen oder vergangenen Einsatzlagen steht Ihnen die Pressestelle der Berufsfeuerwehr Rostock zur Verfügung. Hier erhalten Sie Informationen zu Lage, Ablauf und eingesetzten Kräften sowie Antworten auf Presseanfragen, Interviewwünsche und Bild- oder Filmanfragen. Auch offizielle Stellungnahmen der Feuerwehr werden über diesen Weg koordiniert.

Einsatzbezogene Pressemitteilungen werden über das Presseportal unter der Internetadresse

https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/175951

veröffentlicht. Dort können Sie diese Meldungen auch abonnieren.

Allgemeine Presseanfragen, die nicht einsatzbezogen sind - beispielsweise zu fachspezifischen Themen oder Aufgaben - richten Sie bitte an die zentrale Pressestelle der Stadtverwaltung.

Direkt an den Einsatzstellen laufender Einsätze sind ausschließlich die Amtsleitung, der diensthabende B-Dienst sowie die jeweils anwesenden A-Dienste befugt, Auskünfte zu erteilen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Eine gebündelte Kommunikation unterstützt die Einsatzkräfte dabei, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren, und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle, sachgerechte und einheitliche Information der Öffentlichkeit. Die Berufsfeuerwehr Rostock und ihre Leitstelle danken herzlich für die Beachtung dieser Regelung und für Ihr Verständnis.

Kontakt zur Pressestelle der Berufsfeuerwehr Rostock: Amt für Brandschutz/ Rettungsdienst und Katastrophenschutz

wochentags von 8 bis 16 Uhr,

bei besonderen Einsatzlagen gegebenenfalls auch darüber hinaus Tel. +49 381 381-3884, E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de www.rostock.de/feuerwehr

Außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Diensthabender B-Dienst E-Mail: bd.feuerwehr@rostock.de

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Die Oberbürgermeisterin FB Presse- und Informationsstelle, 18050 Rostock Verantwortlich: Ulrich Kunze Tel. +49 381 381-1417 und -1418 E-Mail: presse@rostock.de www.rostock.de/presse _________________________________

