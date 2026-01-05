PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Brand 3 - Gebäudebrand in Warnemünde, 05.01.2026 um 15:55 Uhr

Rostock (ots)

Die Integrierte Rettungs-Leitstelle der Feuerwehr Rostock wurde am 05.01.2026 um 15:55 Uhr über einen Brand in einem Wohngebäude informiert. Daraufhin wurden umgehend Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 3 sowie die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde zum Einsatzort "Am Strom" in Warnemünde entsandt.

Durch die erst-eintreffenden Kräfte konnte der Brand im Erdgeschoss bestätigt werden. Die Eigentümerin wurde unverletzt vor dem Gebäude angetroffen und bestätigte, dass sich keine weiteren Personen im Gebäude aufhalten würden. Durch den sofortigen Einsatz eines C-Rohres im Innenangriff konnte der Brand schnell bekämpft werden. Eine Ausbreitung auf das Gesamtgebäude und die Nachbargebäude konnte erfolgreich verhindert werden. Für die Brandbekämpfungs-, Lüftungs- und Nachlöscharbeiten kamen insgesamt 3 Trupps mit umluftunabhängigem Atemschutz zum Einsatz.

Das Gebäude ist durch den Brand und die Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

Am knapp 2 Stunden andauernden Einsatz waren insgesamt 34 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Warnemünde und des Rettungsdienstes beteiligt. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

gez. BAR Christian Gläser

dh. Leitungsdienst

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Rostock
Berufsfeuerwehr Rostock
diensthabender B-Dienst
E-Mail: bd.Feuerwehr@Rostock.de
www.Rostock.de/feuerwehr

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst
Telefon: 0381 381 3711
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@rostock.de

Rückfragen zu Bürozeiten:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Pressesprecher
Telefon: 0381 381 3884
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell

