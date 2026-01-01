PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Einsätze Der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Jahreswechsel

Rostock (ots)

Die Feuerwehr verzeichnete zum Jahreswechsel erneut ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Im Zeitraum von 31.12., 15:00 Uhr bis 01.01., 03:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu insgesamt 61 Einsätzen alarmiert.

Der Schwerpunkt lag dabei Brandeinsätzen durch Feuerwerkskörper, Kleinbränden sowie Müllcontainerbränden. Zudem kam es zu 8 Rettungsdiensteinsätzen, unter anderem aufgrund von Verletzungen durch Pyrotechnik oder Alkohol.

In mehreren Fällen waren Feuerwerkskörper ursächlich für Brände, die jedoch durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte rasch unter Kontrolle gebracht werden konnten. Größere Sachschäden oder schwere Verletzungen gab es nicht.

Trotz der hohen Belastung verlief der Jahreswechsel aus Sicht der Feuerwehr und des Rettungsdienstes insgesamt ruhig.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Rostock
Berufsfeuerwehr Rostock
diensthabender B-Dienst
E-Mail: bd.Feuerwehr@Rostock.de
www.Rostock.de/feuerwehr

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst
Telefon: 0381 381 3711
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@rostock.de

Rückfragen zu Bürozeiten:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Pressesprecher
Telefon: 0381 381 3884
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Rostock
Weitere Meldungen: Feuerwehr Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 00:19

    Feuerwehr Rostock: Kellerbrand in Rostock Toitenwinkel

    Rostock (ots) - Am Abend des 08.12. ging gegen 19:10 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr Rostock ein Notruf zu einem Kellerbrand in der Joliot-Curie-Allee im Stadtteil Toitenwinkel ein. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Rostock sowie des Rettungsdienstes mit dem Stichwort "Brand 2" alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:21

    Feuerwehr Rostock: Brand in einer Lagerbox der Abfallbehandlungsanlage

    Rostock (ots) - Heute Nacht um 03:19 Uhr ging der Notruf über die Sicherheitsfirma eines Müllentsorgers über einen Brand in einer Lagerbox des überdachten Freilagers der Abfallbehandlungsanlage ein. Da es sich hierbei um ein Schwerpunktobjekt handelt, wurden durch die Leitstelle der Feuerwehr Rostock umgehend die Einsätzkräfte der 3 Feuerwachen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren