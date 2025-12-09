Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Kellerbrand in Rostock Toitenwinkel

Rostock (ots)

Am Abend des 08.12. ging gegen 19:10 Uhr in der Leitstelle der Feuerwehr Rostock ein Notruf zu einem Kellerbrand in der Joliot-Curie-Allee im Stadtteil Toitenwinkel ein. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Rostock sowie des Rettungsdienstes mit dem Stichwort "Brand 2" alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf bestätigte sich die Lage. Betroffen war ein Kellerapartment, aus dem sich der Brandrauch über den Treppenraum ausbreitete und auch benachbarte Aufgänge beeinträchtigte.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Menschenrettung sowie die Räumung der darüberliegenden Geschosse ein. Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung im Kellerbereich vorgenommen.

Aufgrund des umfangreichen Einsatzgeschehens und der Vielzahl potenziell betroffener Personen wurde zusätzlich mit dem Stichwort "Massenanfall von Verletzten" alarmiert. Zur Betreuung der Bewohner kamen ein Bus des örtlichen Verkehrsunternehmens RSAG sowie die Betreuungseinheit des DRK zum Einsatz.

Insgesamt wurden 22 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet; 8 Patienten mussten zur weiteren Untersuchung in umliegende Kliniken transportiert werden. Ein Treppenraum war nach dem Brandereignis nicht mehr nutzbar, sodass mehrere Mieter vorübergehend anderweitig untergebracht werden mussten.

Um den Grundschutz sicherzustellen, wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Stadt-Mitte in Einsatzbereitschaft versetzt.

Insgesamt waren 62 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Rettungsdienst und DRK vor Ort. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell