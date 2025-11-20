Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: Gefahrstoffunfall bei Medizinproduktehersteller in Rostock Warnemünde am 20.11.2025, 09:52 Uhr

Rostock Warnemünde (ots)

Rostock, 20.11.2025 - Einsatz der Feuerwehr Rostock in Warnemünde Stichwort: Gefahrstoffunfall

Am heutigen Vormittag kam es bei einem Hersteller für medizinische Produkte beim Umfüllen von Chemikalien zu einer Verpuffung. Durch die Leitstelle Rostock wurden umgehend Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf alarmiert. Die Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig vor Austritt der Chemikalien aus dem betroffenen Lager entfernen. Es gab keine verletzten Personen. Zwei Mitarbeiter wurden zur Kontrolle in der Universitätsklinik Rostock vorgestellt.

Die Berufsfeuerwehr setzte unter entsprechender Schutzkleidung einen Erkundungstrupp zur Lagegewinnung ein. Diese Informationen wurden durch einen Fachberater der Freiwilligen Feuerwehr, Betreiber und Einsatzleitung ausgewertet und in die weitere Vorgehensweise miteinbezogen. Daraufhin wurde ein zweiter Trupp zur Eindämmung der Säure mit Spezialpulver ausgerüstet, um den Gefahrstoff zu binden. Anschließend wurden sie der Dekontaminationsstrecke zugeführt. Die Räumlichkeiten wurden dem Betreiber zur professionellen Reinigung übergeben.

Die ausgetretenen Chemikalien befanden sich nur im Inneren des betroffenen Raumes. Insgesamt befanden sich 38 Rettungskräfte im Einsatz, davon gehören 20 der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf an.

Gez. Stefan Kieckhöfer

diensthabender Leitungsdienst

Berufsfeuerwehr Rostock

