Feuerwehr Rostock: 2 Brandeinsätze mit Verletzten fast zeitgleich in Rostock

Rostock (ots)

Die Leitstelle der Feuerwehr Rostock wurde am Sonntag den 18.01.2026 gegen 16:30 Uhr über einen ausgelösten Heimrauchmelder in der Laakstraße in Warnemünde informiert. Kräfte der Feuer-und Rettungswachen 2 und 3 wurden daraufhin alarmiert. Vor Ort musste die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden, da die Bewohnerin aufgrund eines medizinischen Notfalles die Tür nicht mehr selbstständig öffnen konnte. In der Wohnung brannte zwar lediglich Essen in einem Kochtopf auf dem Herd, dies führte jedoch zur Auslösung der Heimrauchmelder und verhinderte wohl noch schlimmeres für die Bewohnerin, die durch den Rettungsdienst unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik verbracht werden musste.

Unmittelbar im Anschluss wurden die ersten frei gewordenen Kräfte mit der Meldung "Rauch aus Fenster" direkt zum nächsten Einsatz in den Kurt-Schumacher-Ring nach Dierkow alarmiert. Hier waren die Kräfte der Feuer-und Rettungswachen 1 und 3, die Freiwillige Feuerwehr der Standorte Gehlsdorf und Dierkow sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Durch die zuerst eintreffenden Kräfte konnte die Meldung bestätigt werden. Zur Menschenrettung betrat ein erster Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz die Wohnung, wo die Einsatzkräfte die Bewohnerin bewusstlos im Flur auffanden und aus der Wohnung retteten. Nach Übergabe der 64-jährigen Bewohnerin an den Rettungsdienst, die aufgrund ihrer Verletzungen und einer möglichen Rauchgasintoxikation, unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik verbracht werden musste, wurde die Wohnung weiter durchsucht. Eine Katze wurde aus der Wohnung gerettet und an den Kommunalen Ordnungsdienst übergeben. Der Hund der Bewohnerin konnte nur noch tot geborgen werden.

Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Seitens der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.

