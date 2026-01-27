PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses mit hohem Sachschaden

Demmin (LK MSE) (ots)

Am Montag, dem 26.01.2026 um 18:19 Uhr, wurde der Brand eines Einfamilienhauses in Roidin mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Die umliegenden Feuerwehren Utzedel, Sternfeld, Sarow sowie das Bundeswehrdepot Utzedel waren mit insgesamt 88 Kräften bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Hausbewohner, ein 65jähriger Mann, dessen 63jährige Ehefrau, sowie deren 20jähriger Enkel, konnten das Haus unverletzt verlassen. Das Feuer selbst war gegen 22:30 Uhr gelöscht. Am Haus entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 EUR und selbiges ist derzeit unbewohnbar. Alle Bewohner kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Es wurde Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden bei abgekühltem Brandort und Tageslicht fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:54

    POL-NB: Sportübungen lösen Rettungseinsatz aus

    Sassnitz (ots) - Am vergangenen Freitag (23. Januar 2026) wurde die Sassnitzer Polizei über eine vermeintlich hilflose Person informiert. Dieser Sachverhalt bestätigte sich vor Ort jedoch nicht. Vielmehr führte ein 29-jähriger Deutscher aus Berlin auf einem Fahrradweg Sportübungen (Liegestütze) durch. Die alarmierten Rettungskräfte stellten keinen weiteren Handlungsbedarf fest. Rückfragen bitte an: Für ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 12:32

    POL-NB: Ermittlungen nach Holzdiebstahl

    Grimmen (ots) - In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (25. Januar 2026) wurde die Polizei in Grimmen über ein Fahrzeug mit Anhänger informiert, welches am Straßenrand der Bundesstraße 194 gelagertes Holz einlud. Der Sachverhalt bestätigte sich. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte eine 61-jährige Deutsche festgestellt werden. Kofferraum und Rücksitzbank waren mit Holz beladen. Die Frau wollte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren