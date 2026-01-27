Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses mit hohem Sachschaden

Demmin (LK MSE) (ots)

Am Montag, dem 26.01.2026 um 18:19 Uhr, wurde der Brand eines Einfamilienhauses in Roidin mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Die umliegenden Feuerwehren Utzedel, Sternfeld, Sarow sowie das Bundeswehrdepot Utzedel waren mit insgesamt 88 Kräften bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Hausbewohner, ein 65jähriger Mann, dessen 63jährige Ehefrau, sowie deren 20jähriger Enkel, konnten das Haus unverletzt verlassen. Das Feuer selbst war gegen 22:30 Uhr gelöscht. Am Haus entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 EUR und selbiges ist derzeit unbewohnbar. Alle Bewohner kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Es wurde Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden bei abgekühltem Brandort und Tageslicht fortgeführt.

