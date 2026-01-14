Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 17-Jähriger flüchtet vor Marburger Polizeistreife + wichtiger Unfallzeuge mit schwarzem Ford Pickup gesucht + Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz - schwarzer Opel Corsa flüchtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Marburg: 17-Jähriger flüchtet vor Marburger Polizeistreife

In der Nacht zu heute (14. Januar) entzog sich ein 17-jähriger Fahrer eines VW Passats gegen 1.30 Uhr einer Polizeikontrolle durch eine Marburger Funkstreife. Der Kombi geriet im Bereich der Schwanallee in das Visier der Beamten. Als sie ihn zur Kontrolle aufforderten, missachtete der 17-Jährige die Anhaltesignale, beschleunigte seinen Wagen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Universitätsstraße. Dabei fuhr er mehrfach über den Mittelstreifen und geriet in den Gegenverkehr. In dem Kreuzungsbereich Universitätsstraße / Am Grün fuhr er über eine rote Ampel und setzte seine Fahrt im Erlenring fort. Kurz vor der Kurt-Schumacher-Brücke bremste der 17-Jährige seinen VW stark ab, um auf die Bundesstraße 3 in Richtung Gießen aufzufahren. Wegen seiner hohen Geschwindigkeit verpasste er die Auffahrt, verlor die Kontrolle über den Kombi und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw mit einer Lichtzeichenanlage, einem Verkehrsschild und der Leitplanke. Der 17-jährige Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf legte den Polizisten eine Bescheinigung für das Begleitete Fahre ab 17 Jahren vor. Somit ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein 13 Jahre alter Beifahrer, der ebenfalls aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammt, blieb unverletzt. Beide wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Den Blechschaden an dem Passat schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei mindestens 13.000 Euro. Der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Fronhausen: Wichtiger Unfallzeuge mit schwarzem Ford Pickup gesucht

Die Unfallfluchtermittlerin der Marburger Polizei sucht nach einem Unfallgeschehen im vergangenen Sommer in Fronhausen nach einem wichtigen Zeugen. Dieser war mit einem schwarzen Ford Pickup mit "MR-Kennzeichen" unterwegs. Er wird auf Mitte 40 Jahre und circa 180 cm groß geschätzt. Er hat mittelblonde Haare und einen Dreitagebart. Zudem saß ein etwa 12 Jahre alter Junge in dem Auto. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung des Mannes geführt. Am Samstag, den 23. August 2025, kam es in der Gießener Straße in Höhe der Hausnummer 52 zu einem Zusammenstoß zwischen einem 73 Jahre alten Opel-Fahrer und einer 24-jährigen VW-Fahrerin. Beide fuhren aus Richtung Odenhausen kommend in Richtung Niederwalgern. Gegen 12 Uhr überholte die 24-Jährige den vor ihr fahrenden Opel Meriva des 73-jährigen Mannes. Während des Überholvorgangs kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Senior setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Die Golf-Fahrerin informierte die Polizei. Sie gab während der Unfallaufnahme an, von dem Opel-Fahrer gerammt worden zu sein. Die Ermittlerin bittet den Zeugen sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Wetter: Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz - schwarzer Opel Corsa flüchtet

Gestern (13. Januar) gegen 11:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Straße "An der Bleiche" zu einer Unfallflucht. Eine unbekannte Autofahrerin krachte mit ihrem schwarzen Opel Corsa beim Rückwärtsausparken gegen das Heck eines geparkten weißen Renault Twingos. Anschließend fuhr sie vom Parkplatz. Den Schaden an dem weißen Kleinwagen schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise auf die unbekannte Fahrerin und ihren schwarzen Opel Corsa mit "FKB-Kennzeichen" geben können, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

