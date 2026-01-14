Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Mülltonnenbrand vor Schule + Randaliert und Beamte bedroht + Straßenlaterne beschädigt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Dillenburg: Mülltonnenbrand vor Schule

Heute früh brannte eine Mülltonne vor einer Dillenburger Schule in der Wilhelmstraße. Gegen 2.30 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über den Brand. Die Feuerwehr löschte die Mülltonne. Es entstand etwa 500 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/ 9070 entgegen.

Wetzlar: Randaliert und Beamte bedroht

Wegen des Verdachts der Bedrohung und eines tätlichen Angriffs ermittelt die Wetzlarer Polizei nach einem Vorfall in der Nauborner Straße. Gestern gegen 18.25 Uhr warf ein Mann Gegenstände aus seiner Wohnung. Eine verständigte Streife der Polizei sprach den Mann auf sein Verhalten an. Im Verlauf zog sich der 53-Jährige in seine Wohnung zurück und bedrohte die Beamten mit einem Fleischerbeil. Die Einsatzkräfte nutzten schließlich einen günstigen Moment und nahmen den Mann fest. Hierbei setzten sie Pfefferspray gegen ihn ein. Der Festgenommene erlitt im Rahmen der Festnahme zudem leichte Gesichtsverletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Beamten erlitten leichte Verletzungen, blieben aber dienstfähig. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den 53-Jährigen ein. Zudem soll durch einen Arzt geprüft werden, ob der Mann in einer psychiatrischen Einrichtung weiterbehandelt wird.

Aßlar: Straßenlaterne beschädigt - Unfallzeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen (09.01.2026) und Sonntagabend (11.01.2026), 20:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der neuen Umgehungsstraße bei Berghausen gegen eine Straßenlaterne. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach der Unfallverursacher mit einem dunklen BMW E46 unterwegs war. Die Ermittler fragen daher: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem ist ein dunkler BMW mit Unfallschäden bekannt? Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06441/9180 bei der Polizei in Wetzlar zu melden.

