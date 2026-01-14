Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS

KREIS GIEßEN: + Kontrollen der Regionalen Verkehrsdienste und der Autobahnpolizei +

Giessen (ots)

Wetteraukreis / Kreis Gießen: Kontrollen der Regionalen Verkehrsdienste und der Autobahnpolizei

Am Dienstag (13.01.2026) führten die Verkehrsspezialisten des Polizeipräsidiums Mittelhessen mehrere Kontrollen durch. Sowohl in Gießen, als auch in Friedberg, Münzenberg und auf der A 5 nahmen Beamte der Regionalen Verkehrsdienste Gießen und Wetterau sowie der Polizeiautobahnstation Mittelhessen über 220 Autos und Lkw unter die Lupe. Dabei registrierten die Polizisten unter anderem Verstößen gegen bestehende Durchfahrtsverbote, Sozialvorschriften, Lenk- und Ruhezeiten oder die Gurtpflicht, unzureichende Ladungssicherung, abgelaufene TÜV-Plaketten oder die Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Außerdem fertigten die Ordnungshüter drei Anzeigen wegen illegaler Beschäftigung und illegalem Aufenthalt. Auf der A 5 fiel den Verkehrsexperten ein Sprinter auf. Die Kontrolle auf dem Gelände der Raststätte Wetterau ergab, dass dieser um 1.050 kg überladen war, sodass die Beamten die Weiterfahrt untersagten. Außerdem gelang es den Polizisten einen fast zehn Jahre alten Haftbefehl einer bayerischen Staatsanwaltschaft zu vollstrecken. Dort war ein heute 42-jähriger Pole im Jahr 2016 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Acht der 45 Tagessätze bezahlte er seinerzeit, zog dann jedoch nach Polen und stellte die Zahlungen ein. Am Dienstag fuhr er im Auftrag seines Arbeitgebers nach Deutschland, da er dachte, dass bereits eine Verfolgungsverjährung eingetreten sei. Dem war allerdings nicht so. Der Mann konnte schließlich die ausstehende Restsumme aufbringen und so die Verhaftung abwenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell