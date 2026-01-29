Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigungen in Barth und Zingst - Zeugen gesucht

Barth/Zingst (ots)

Am frühen Montagmorgen des 19. Januar 2026 (06:00 Uhr) kam es zu einem Brand am Barther Platz der Freiheit. Nach derzeitigem Kenntnisstand hörte der 67-jährige deutsche Hausbewohner einen lauten Knall. Kurze Zeit darauf informierten ihn seine Nachbarn, dass die Mülltonnen bei seinem Fahrradschuppen brennen würden. Daraufhin löschten sie gemeinsam das dortige Feuer. Bei dem Brand wurden drei Mülltonnen komplett beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 150 Euro.

In der Zeit von Montag, dem 19. Januar 2026, 09:40 Uhr, bis zum Dienstag, dem 20. Januar 2026, 09:00 Uhr, wurde ein öffentliches Toilettenhäuschen im Müggendorfer Weg in Zingst beschädigt. Es kam zu Beschädigungen der Wasserabläufe, einer Kraftsteckdose, sowie eines Handlaufes. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 650,00 Euro.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in den besagten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell