Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Jugendliche nach diversen Taten in Haft

Neubrandenburg (ots)

Seit gestern Nachmittag befinden sich zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre alt) in Untersuchungshaft. Beide waren in Neubrandenburg - teilweise in Begleitung weiterer Jugendlicher - immer wieder als mutmaßliche Haupttäter mit Straftaten aufgefallen bzw. gelten in verschiedenen Fällen als Tatverdächtige. Darunter auch wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Die Polizisten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg hatten seit einigen Monaten mehrfach pro Woche Einsätze mit Bezug zu den beiden Jugendlichen, bei denen sie als tatverdächtig gelten.

Anlass für den Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft war nun ein Fall vom 09. Januar. An diesem Tag kam es zu einer räuberischen Erpressung gegen eine Gruppe 15-Jähriger in einem Einkaufcenter. Aufgrund von Beweisen und Zeugenaussagen direkt im Anschluss an die Tat konnten die beiden nun Inhaftierten identifiziert werden. Wegen der weiteren vorgeworfenen Straftaten wird auch weiterhin gegen die beiden Jugendlichen ermittelt.

Sowohl die Beamten des Reviers als auch der zuständige Ermittler hatten alle Fälle mit den jugendlichen Verdächtigen akribisch aufgearbeitet und entsprechend detaillierte Ausarbeitungen an die Justiz zur weiteren Entscheidung übermittelt. Genau diese Arbeit der Schutz- und Kriminalpolizei mit der verbundenen Beharrlichkeit hat letztlich dazu geführt, dass der Haftbefehlsantrag durch die Staatsanwaltschaft gestellt und dieser dann durch den Haftrichter bestätigt wurde.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
