Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Langwaffe bei Grenzkontrolle sichergestellt

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwoch an der deutsch-niederländischen Grenze eine Langwaffe aus dem Verkehr gezogen. Ein 45-jähriger Mann wollte das Gewehr ohne erforderliche Berechtigung in einem Auto über die Grenze transportieren. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Gegen 13:50 Uhr wurde ein 45-jähriger Schwede als Mitfahrer in einem Auto im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze in der Kontrollstelle an der Autobahn 30 auf dem Rastplatz Bentheimer Wald kontrolliert.

Bei der Kontrolle gab er gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten an, eine Airsoftwaffe mitzuführen. Als die Beamten das Gewehr in Augenschein nahmen, staunten sie nicht schlecht. Bei der Langwaffe handelte es sich um eines der weltweit leistungsstärksten Luftgewehre im Kaliber .72 (18,3 mm), welches eine Geschossenergie von bis zu 2000 Joule aufweist. Neben der Schusswaffe befanden sich 150 Schuss Munition, eine Schulterstütze und ein Rotpunktvisier im Fahrzeug. Da der Mann die für die Einfuhr und den Besitz notwendigen Dokumente nicht vorweisen konnte, wurden Waffe und Zubehör sichergestellt. Den 45-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Reise schließlich fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell