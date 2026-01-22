PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Internationale Fahndung endete an deutsch-niederländischer Grenze

  • Bild-Infos
  • Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend einen international gesuchten 43-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl zur Auslieferung an die ukrainischen Behörden vor.

Der 43-jährige Rumäne war mit dem Auto über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten das Auto gegen 18:00 Uhr in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bentheimer Wald angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen ein internationaler Haftbefehl existiert. Dem Mann wird seitens der ukrainischen Justiz ein besonders schwerer Fall des Diebstahls vorgeworfen.

Am Mittwochvormittag wurde der Festgenommene einem Richter am Amtsgericht Nordhorn vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren in die Ukraine übernommen.

