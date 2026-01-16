Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mutmaßlicher Räuber bei Grenzkontrolle verhaftet

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze einen gesuchten 25-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er ist dringend verdächtig einen Raub begangen zu haben.

Der 25-Jährige war Beifahrer in einem PKW, der gegen 13:40 Uhr, im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, in der Kontrollstelle auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 durch Einsatzkräfte der Bundespolizei angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der polizeilichen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Rumäne von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann steht im dringenden Verdacht einen Raub in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung begangen zu haben.

Da sich sein Aufenthaltsort nicht ermitteln ließ und der 25-Jährige sich offenbar verborgen hielt um sich dem Verfahren gegen ihn zu entziehen, hatte ein Gericht im Jahr 2023 die Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet.

Nach seiner Verhaftung wurde der Mann noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Nordhorn vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell