BPOL-BadBentheim: Mann schlägt und tritt Ex-Freundin am Bahnhof

Oldenburg (ots)

Nach einer verbalen Auseinandersetzung, hat ein 30-Jähriger seine Expartnerin am Montagabend im Bahnhof Oldenburg körperlich attackiert indem er auf sie einschlug und trat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei trafen der 30-jährige Pole und seine 42-jährige Ex-Freundin gegen 23:30 Uhr im Hauptbahnhof aufeinander. Nach einem zunächst verbalen Streit, attackierte der 30-Jährige die Frau mehrfach mit Schlägen und Tritten gegen Oberkörper und Kopf, auch als diese schon am Boden lag und beleidigte die Somalierin dabei rassistisch.

Eine Streife der Bundespolizei wurde auf die Situation aufmerksam und begab sich sofort zum Tatort. Bei Eintreffen der Beamten ließ der Beschuldigte von seinem Opfer ab und wurde vorläufig festgenommen. Die Frau klagte über Kopfschmerzen, lehnte jedoch jede medizinische Versorgung kategorisch ab.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 30-Jährige in Polizeigewahrsam genommen, wo er die Nacht verbrachte. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,58 Promille. Zudem wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Die Frau stand zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls unter Alkoholeinfluss.

Zur weiteren Aufklärung des genauen Ablaufs wurde die Sicherung der Videoaufzeichnungen aus dem entsprechenden Bahnhofsbereich veranlasst. Den 30-Jährigen erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

