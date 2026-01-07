Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht - 20-Jähriger muss für zehn Tage ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagvormittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 20-Jährige muss für zehn Tage ins Gefängnis.

Der Mann war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 20-jährigen ungarischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war im Mai 2025 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 10 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell