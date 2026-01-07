PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht - 20-Jähriger muss für zehn Tage ins Gefängnis

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht - 20-Jähriger muss für zehn Tage ins Gefängnis
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagvormittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 20-Jährige muss für zehn Tage ins Gefängnis.

Der Mann war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 20-jährigen ungarischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war im Mai 2025 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 10 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Marion Groenewold
Mobil: 0162 2618054
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren